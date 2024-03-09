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«Красных линий» не осталось: Медведев сказал, что по отношению к Франции «всё дозволено»

«Красных линий» не осталось: Медведев сказал, что по отношению к Франции «всё дозволено»

 Вчера 23K прочитали Франция зашла слишком далеко! Об этом напрямую заговорил Дмитрий Анатольевич Медведев, ясно дав понять, что терпение России не просто на пределе, а исчерпано уже вчера, и те самые «красные линии», над которыми так долго смеялись, и о которых Путин предупреждал с первого дня – могут быть нарушены в любую минуту, и в ту же минуту Россия будет отвечать без раскачек и предупреждений, а сразу полной силой.

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