Военное обозрение

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Тройка крупных месторождений нефти и газа в Южной Америке делают континент привлекательным для энергокомпаний

Тройка крупных месторождений нефти и газа в Южной Америке делают континент привлекательным для энергокомпаний

После того, как компания Exxon открыла высококачественную нефть на шельфе Гайаны, доставив более 11 миллиардов баррелей нефтяных ресурсов, Южная Америка начала привлекать значительное внимание инвесторов в энергетику.

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