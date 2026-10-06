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Благоустройство сквера возле школы № 1 во Фрязине завершат в ноябре

Благоустройство сквера возле школы № 1 во Фрязине завершат в ноябре

Во Фрязине подходят к концу работы по обновлению сквера, расположенного возле школы № 1. Основные запланированные работы уже завершили, сообщило РИАМО На территории сквера появились новая плитка и асфальтированные дорожки, освещение и площадка для качелей.

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