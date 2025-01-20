Силы ПВО сбили четыре ракеты HIMARS и 14 дронов ВСУ над Брянской областью

В ночь на 20 января силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Брянской областью четыре ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS и 14 дронов самолётного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии