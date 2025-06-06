DM: ученые обнаружили ребенка в утробе инопланетной мумии из Перу

В утробе одной из инопланетных мумий, найденных в 2017 году в пустыне Наска, обнаружен ребенок. Монтсеррат, так ученые прозвали мумию, умерла 1200 лет назад, когда была на 30-й неделе беременности, пишет Daily Mail.
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