Китайская автоматическая лунная станция «Чанъэ-7» сделала сенсационное открытие. На обратной стороне Луны обнаружен гигантский кратер, форма которого удивительным образом повторяет логотип «Авторадио» - знаменитую звезду нашей радиостанции.
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