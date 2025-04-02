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СК расследует убийства ВСУ четырех мирных жителей в курском селе Рубанщина

СК расследует убийства ВСУ четырех мирных жителей в курском селе Рубанщина

Правоохранители расследуют очередные убийства мирных жителей Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, в поселке Рубанщина Суджанского района обнаружены тела четырех гражданских с признаками насильственной смерти, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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