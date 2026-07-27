Грузия усомнилась в эффективности членства в Евросоюзе

Большие страны Европы «похищают» Евросоюз, что заставляет небольшие государства задуматься об эффективности членства в объединении, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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