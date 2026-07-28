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62ИНФО | Новости Рязани

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Жителя Чучковского района приговорили к 6,5 годам колонии за смертельное ДТП

Жителя Чучковского района приговорили к 6,5 годам колонии за смертельное ДТП

В июле прошлого года осужденный, лишенный водительских прав, на нерегулируемом перекресте дорог «Чучково – Назаровка – Дубровка» и «Чучково – Завидово – Протасьев Угол» не уступил дорогу подростку, который передвигался на самоходном транспортном средстве, после чего скрылся с места ДТП.

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