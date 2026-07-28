Жителя Чучковского района приговорили к 6,5 годам колонии за смертельное ДТП

В июле прошлого года осужденный, лишенный водительских прав, на нерегулируемом перекресте дорог «Чучково – Назаровка – Дубровка» и «Чучково – Завидово – Протасьев Угол» не уступил дорогу подростку, который передвигался на самоходном транспортном средстве, после чего скрылся с места ДТП.