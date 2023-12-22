Кому из знаков зодиака суждено встретить свою любовь до начала 2024 года

Астрологи считают, что людям нужно только приложить усилия. До Нового года осталось чуть больше недели, и многие уже строят планы на будущее, однако делают это преждевременно, ведь и в декабре их еще может ждать немало сюрпризов.
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