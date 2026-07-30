"Интер" подписал Джона Стоунза: контракт до 2028 года

Миланский "Интер" сообщил о трансфере англичанина Джона Стоунза, экс-защитника "Манчестер Сити". Стоунз, ставший шестикратным чемпионом Англии, подписал контракт с "Интером" до 30 июня 2028 года как свободный агент.
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