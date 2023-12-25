Собянин назвал важные исследования, которые проводит ветлаборатория Москвы

Среди пациентов — экзотические животные, птицы, рыбы и даже пчелы В прошлом году власти Москвы завершили обновление городской ветеринарной лаборатории, которая вот уже более 60 лет стоит на страже здоровья и безопасности животных и человека.
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