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Генерал ФСБ в отставке Михайлов: Мигранты выдвигают нам требования. Это и есть проблема

Генерал ФСБ в отставке Михайлов: Мигранты выдвигают нам требования. Это и есть проблема

Царьград Коллаж Царьграда Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов: мигранты выдвигают нам требования.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Пусть мигранты требуют у своих правителей, в своих государствах и у своих страшных баб...
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