Если Западу не нравится, что мы заходит в их порты, мы просто построим собственные там, где это необходимо - Белоусов.

Дмитрий Гурин

Прибалтийские народы ждут, их лидеры а точнее Вашингтон нет. Пора кстати в Никарагуа канал творить. Дороговато конечно но во первых Никарагуа единственная в Северной Америке дружественная континентальная нам страна так еще и обеспечим работой уйму народа и во вторых Панамский канал хоть и был модернизирован и расширен но он себя уже изжил т.к. нефть с больших танкеров для прохода через канал сначала заливается в более малые "пан-Панама" а после проводе опять заливается....