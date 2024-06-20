Не так давно в мировых СМИ появилась информация о визите российских военных кораблей в порт города Александрия в Египте и в Гавану на Кубе, что вызвало бурю обсуждений в экспертном сообществе.
Если Западу не нравится, что мы заходит в их порты, мы просто построим собственные там, где это необходимо - Белоусов.
Комментарии
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Eduard
Их порты?В Прибалтике порты построены Россией.Всё жду когда она их вернет!
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6 час.
Eduard
Если мир Свободный,почему идут ограничения причем незаконеые
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6 час.
Дмитрий Гурин
Прибалтийские народы ждут, их лидеры а точнее Вашингтон нет. Пора кстати в Никарагуа канал творить. Дороговато конечно но во первых Никарагуа единственная в Северной Америке дружественная континентальная нам страна так еще и обеспечим работой уйму народа и во вторых Панамский канал хоть и был модернизирован и расширен но он себя уже изжил т.к. нефть с больших танкеров для прохода через канал сначала заливается в более малые "пан-Панама" а после проводе опять заливается....
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4 час.
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