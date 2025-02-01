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В Армении обсуждается вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

В Армении обсуждается вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

Об этом пишет армянская газета Hraparak, со ссылкой на официальные источники в Армении. Причиной стало ухудшение отношений между Ереваном и Минском после резких заявлений сторон, в частности слов белорусского президента Лукашенко о том, что премьер Пашинян «уничтожит Армению».

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Комментарии
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Григорий Терещенко
Армения как государство скоро исчезнет.
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7 час.
Надежда Донцова
Армяне сами избрали себе того кого заслужили! Маленькое, мерзкое дерьмо.
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7 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Сявки, извините за слэнг! Пашинян доиграется, всех армян будут ненавидеть в России !!!
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6 час.
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