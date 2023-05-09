В этом году выросли цены на туристические путёвки и гостиничные услуги за границей

Цены на туристические путёвки и гостиничные услуги за рубежом выросли на 20-30 процентов в текущем периоде с марта по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Радио-Молдове" представители туристических агентств Кишинева.
Цены на туристические путёвки и гостиничные услуги за рубежом выросли на 20-30 процентов в текущем периоде с марта по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Радио-Молдове" представители туристических агентств Кишинева.
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