Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Кто ни будь, скажите мне пожалуйста, зачем для русского читателя этого поста, у статье упоминули про "МЕЛКОБРИТАНИЮ? ...Это одна из самых...
  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...

В этом году выросли цены на туристические путёвки и гостиничные услуги за границей

Цены на туристические путёвки и гостиничные услуги за рубежом выросли на 20-30 процентов в текущем периоде с марта по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Радио-Молдове" представители туристических агентств Кишинева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх