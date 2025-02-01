Очень сложный тест, зрители из СССР не пройдут: угадайте 10 самых популярных советских комедий по первым кадрам

Пройдете вы этот тест смеясь или курам на смех? Проверьте себя смеху ради! фото: фильм «Бриллиантовая рука»С вас 101 торт, а свечку поставьте за здоровье студии «Мосфильм»: ей исполнился ровно 101 год! Редакция MAXIM так запраздновалась, что чуть не забыла поздравить читателей с такой важнейшей датой.