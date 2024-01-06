Российские военные отразили контратаку ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили на купянском направлении контратаку штурмовых групп 30 механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
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