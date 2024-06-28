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Царьград

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«Шаурму №1» в Перми закрыли после массового отравления

«Шаурму №1» в Перми закрыли после массового отравления

Суд запретил работать кафе 45 суток.В Перми закрыли популярное кафе «Шаурма №1», расположенное на улице Архитектора Свиязева, 30.

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