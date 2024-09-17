Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще семь дронов ВСУ

Пострадавших и разрушений нет Еще семь беспилотников самолетного типа были обнаружены и ликвидированы силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем официальном телеграм-канале.
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