Бывший вратарь «Спартака», технический координатор клуба Артем Ребров в преддверии матча с «Акроном» в 25-м туре РПЛ ответил на вопросы в рамках стрима «FONFEST Семилетие».
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