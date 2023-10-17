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Каково место российской киноиндустрии внутри общего процесса развития киноискусства

Каково место российской киноиндустрии внутри общего процесса развития киноискусства

Как всякий современный вид искусства, кинематограф в первую очередь зависит от технологий и развивается вслед техническим достижениям – сначала была изобретена кинокамера, потом добавился звук, потом цвет, потом цифровые эффекты.

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