Каково место российской киноиндустрии внутри общего процесса развития киноискусства

Как всякий современный вид искусства, кинематограф в первую очередь зависит от технологий и развивается вслед техническим достижениям – сначала была изобретена кинокамера, потом добавился звук, потом цвет, потом цифровые эффекты.
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