Шувалов заявил, что настоящая зима начнётся в середине февраля в центре России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью с RT сообщил, что в южных регионах, находящихся южнее Москвы, уже отмечается понижение температуры ниже обычной для этого времени года.
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