Ассоциация судей выступила с реакцией на решение ВСМ отклонить ходатайства четырех судей

Ассоциация судей Vocea Justitiei выражает глубокую обеспокоенность решениями Высшего совета магистратуры (ВСМ) от 1 июля 2024 года, отклонившими ходатайства четырех судей о назначении на должность до достижения предельного возраста без юридического обоснования, в том числе ходатайство судьи Виктории Сандуцы, председателя ассоциации судей Vocea Justitiei.