«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена солиста Little Big сделала гневное заявление после признания Таюрской

Ирина Смелая записала неоднозначное видео. Ирина Смелая @smelaya_ira/instagramИлья Прусикин и Софья Таюрская InstagramВокруг группы Little Big продолжают кипеть страсти, точнее это больше похоже на «мыльную оперу», как точно подметила Ксения Собчак.