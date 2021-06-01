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«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена солиста Little Big сделала гневное заявление после признания Таюрской

«Вычеркиваю из жизни»: экс-жена солиста Little Big сделала гневное заявление после признания Таюрской

Ирина Смелая записала неоднозначное видео. Ирина Смелая @smelaya_ira/instagramИлья Прусикин и Софья Таюрская InstagramВокруг группы Little Big продолжают кипеть страсти, точнее это больше похоже на «мыльную оперу», как точно подметила Ксения Собчак.

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