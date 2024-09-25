Вниманию жителей поселка Приморского и села Берегового!Феодосийское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» информирует, что в связи с проведением «Черноморнефтегазом» плановых ремонтных работ на газораспределительной станции «Приморский» 25 сентября с 8 до 20 часов от системы газоснабжения будут отключены окол.