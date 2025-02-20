Ученый Криницкий предложил бороться с загрязнением мирового океана с помощью ИИ

Искусственный интеллект можно использовать для борьбы с загрязнением мирового океана. Об этом "Радио 1" рассказал старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.
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