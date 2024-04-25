Экономист Щербаченко рассказал, как год выход на пенсию влияет на ее размер

Петр Щербаченко перечислил факторы, влияющие на размер будущей пенсии.Влияет ли год выхода на пенсию на ее размер? На этот вопрос ответил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.