Экономист Щербаченко рассказал, как год выход на пенсию влияет на ее размер

Петр Щербаченко перечислил факторы, влияющие на размер будущей пенсии.Влияет ли год выхода на пенсию на ее размер? На этот вопрос ответил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии