«Существуют базовые ценности, через которые перешагивать неправильно» // Интервью с Антоном Демченко

В августе Издательская группа «Закон», Комитет по коммуникациям юридического рынка «РАСО» и организатора «Юридического бизнес-форума: лидеры и новая реальность» провели конкурс среди юридических фирм и адвокатских образований «Лидер судебной позиции».
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