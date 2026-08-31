Главное деловое событие: как проходят приготовления к старту ВЭФ

Дальневосточный Федеральный университет на глазах становится площадкой для глобального форума, на которой съезжаются тысячи участников из более чем 70 стран.
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