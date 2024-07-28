Сотовая вязь: в РФ активизировались продажи сим-карт украинских операторов

В России без проблем можно купить сим-карты украинских сотовых операторов, обнаружили «Известия». Их потенциальные пользователи — туристы, бизнесмены, водители-дальнобойщики и все, кто ездит в ЕС по делам или на отдых, не скрывают продавцы.