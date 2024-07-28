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Сотовая вязь: в РФ активизировались продажи сим-карт украинских операторов

Сотовая вязь: в РФ активизировались продажи сим-карт украинских операторов

В России без проблем можно купить сим-карты украинских сотовых операторов, обнаружили «Известия». Их потенциальные пользователи — туристы, бизнесмены, водители-дальнобойщики и все, кто ездит в ЕС по делам или на отдых, не скрывают продавцы.

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