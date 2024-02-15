Мы сравнили, как выглядят одни и те же наряды на худышках-моделях и звездах в интересном положении

Дизайнерские наряды на подиуме выглядят просто потрясающе. Но в голове сразу же возникает вопрос: как будут смотреться эти наряды на людях в реальной жизни? Не потеряется ли тот самый шарм высокой моды? В этой статье мы решили сравнить, как выглядят одинаковые наряды на моделях и беременных звездах.