Мы сравнили, как выглядят одни и те же наряды на худышках-моделях и звездах в интересном положении

Дизайнерские наряды на подиуме выглядят просто потрясающе. Но в голове сразу же возникает вопрос: как будут смотреться эти наряды на людях в реальной жизни? Не потеряется ли тот самый шарм высокой моды? В этой статье мы решили сравнить, как выглядят одинаковые наряды на моделях и беременных звездах.
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