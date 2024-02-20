Экс-посол США в НАТО Даалдер: страны альянса боятся амбиций России

Успехи России в вооруженном конфликте с Украиной обеспокоили страны НАТО. На Западе допустили, что произойдет прямое столкновение с альянсом, заявил в своей статье на сайте Politico бывший посол США в НАТО, гендиректор Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер.