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Плесень и питание «задним числом»: КСП выявила системные нарушения в столовых сахалинских техникумов

Плесень и питание «задним числом»: КСП выявила системные нарушения в столовых сахалинских техникумов

Контрольно-счетная палата (КСП) Сахалинской области проверила, как тратятся бюджетные деньги на организацию бесплатного питания студентов в профессиональных училищах региона.

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