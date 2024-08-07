В Карачаево-Черкесии стартовала Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» в рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» провели спортивную разминку в летних оздоровительных лагерях «Жемчужина» и «Азгек» в городе-курорте Теберда.
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