Житель Краснодара пойдет под суд за избиение знакомого до смерти

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении знакомому тяжких травм, которые привели к гибели потерпевшего.
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