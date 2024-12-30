Твердотельный накопитель Huawei емкостью 1 ТБ появится в Южной Корее всего за 32 доллара

Потребительская линейка твердотельных накопителей Huawei серии eKitStore Extreme 200E наконец-то доступна для покупки в одном южнокорейском розничном магазине, а модель емкостью 1 ТБ стоит всего 32 доллара (через @Jukanlosreve на X).
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