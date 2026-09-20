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Царьград

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Baza: Иностранцы снова ограбили пассажиров рейса из Москвы в ОАЭ

Baza: Иностранцы снова ограбили пассажиров рейса из Москвы в ОАЭ

На рейсе из Москвы в Дубай снова произошла кража. В этот раз 29-летний пассажир потерял 9 700 долларов и 700 дирхамов во время полета авиакомпании «Победа».

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