5 причин смотреть «Дакар» без КАМАЗа и МАЗа

СоцсетиВ 2025 году ралли-марафон «Дакар» в шестой раз пройдёт в Саудовской Аравии. 47-й истории «Дакар» также станет первым этапом чемпионата мира по ралли-рейдам 2025 года, а заодно откроет новую главу в противостоянии в классе внедорожников.
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