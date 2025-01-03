5 причин смотреть «Дакар» без КАМАЗа и МАЗа

СоцсетиВ 2025 году ралли-марафон «Дакар» в шестой раз пройдёт в Саудовской Аравии. 47-й истории «Дакар» также станет первым этапом чемпионата мира по ралли-рейдам 2025 года, а заодно откроет новую главу в противостоянии в классе внедорожников.