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Соболенко снялась для обложки австралийского и новозеландского Harper’s Bazaar

Фотосессия белоруски вышла в январском выпуске журнала. Фото: Harper’s BAZAAR Australia / New Zealand Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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