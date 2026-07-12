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Живая Кубань

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Бизнесмен украл бюджетные деньги, выделенные на ремонт кубанского детсада

Бизнесмен украл бюджетные деньги, выделенные на ремонт кубанского детсада

Бизнесмен украл бюджетные деньги, выделенные на ремонт кубанского детсадаВ Краснодарском возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, которого обвиняют в мошенничестве при выполнении муниципального контракта.

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