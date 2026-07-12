Бизнесмен украл бюджетные деньги, выделенные на ремонт кубанского детсада

Бизнесмен украл бюджетные деньги, выделенные на ремонт кубанского детсадаВ Краснодарском возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, которого обвиняют в мошенничестве при выполнении муниципального контракта.
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