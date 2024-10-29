У Дэвис и Смолкина снова волшебно подскочили оценки. Схема – как в олимпийском сезоне

У Дианы Дэвис и Глеба Смолкина очередной таинственный прорыв на незаметном турнире Мемориал Ондрея Непелы: личный рекорд, прогресс на 14 баллов за неделю и явная победа над конкурентами, которым проиграли все ту же неделю назад.