Экс-разведчик США предрек полное уничтожение танков Abrams на Украине

Global Look Press/Armin Weigel Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не окажут никакого влияния на ход конфликта и будут уничтожены, заявил в беседе с РЕН ТВ бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.