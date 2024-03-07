Global Look Press/Armin Weigel Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams не окажут никакого влияния на ход конфликта и будут уничтожены, заявил в беседе с РЕН ТВ бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
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