Европа задумалась о создании военной миссии на Украине из-за «активности» России

Европейский союз задумался о создании военной миссии на Украине и рассматривает эту возможность из-за якобы существования «военной активности» России у границ этой страны.
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