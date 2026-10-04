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Регионы России

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«Мстители: Финал» вернули титул самого кассового фильма мира

«Мстители: Финал» вернули титул самого кассового фильма мира

«Аватар» долгое время удерживал титул лидера проката, достигнув пика в 2009 году, а «Мстители: Финал» впервые вышли на экраны в 2019 году, войдя в прямую конкуренцию с оригинальным фильмом Джеймса Кэмерона.

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