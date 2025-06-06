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Система ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

Система ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу.

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