Муж выбивает почву из под ног

5МИНУТКАДом/ДачаМуж выбивает почву из под ног Мы женаты уже 11 лет, и я привыкла быть готовой ко всему. Сейчас младшему ребёнку 11 месяцев, старшему 5 лет.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)А зачем мужу столько квартир? Может он о будущем детей заботится? И если он вас ущемляет в деньгах, то зачем второго ребенка рожали?Vera DobryaginaМесяц назад решила уйти в декрет-а вы что, не в декрете разве? Младшему-11 месяцев. За 11 лет вы же привыкли к разным сюрпризам, значит и этот сюрприз в виде очередной квартиры нормально воспринимать надо. Ну вот такое хобби у вашего мужа-квартиры скупать. А вам ничего не остаётся, как включать пылесос и обзванивать клиентов. Главное-сжать зубы.людмила голдабинаДа . И , если это третья квартира. То вы должны быть в шоколаде. Сдавайте, гасите рассрочку.НПНаталья ПономареваА Вам то что нибудь отломится в случае развода?Александр КопейкинЭх! Нам бы ваши проблемы! Три квартиры - нищета полная!Насырова НатальяЧто за мужики пошли, в одной семье муж не разрешает оплатить свадьбу падчерицы, другой без ведома жены покупает третью квартиру, а семья или зубы на полку или жена при младенце идет на работу. Ну и ну.Комментировать
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