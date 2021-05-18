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Муж выбивает почву из под ног

Муж выбивает почву из под ног

Мы женаты уже 11 лет, и я привыкла быть готовой ко всему. Сейчас младшему ребёнку 11 месяцев, старшему 5 лет.

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ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)
А зачем мужу столько квартир? Может он о будущем детей заботится? И если он вас ущемляет в деньгах, то зачем второго ребенка рожали?
Vera Dobryagina
Месяц назад решила уйти в декрет-а вы что, не в декрете разве? Младшему-11 месяцев. За 11 лет вы же привыкли к разным сюрпризам, значит и этот сюрприз в виде очередной квартиры нормально воспринимать надо. Ну вот такое хобби у вашего мужа-квартиры скупать. А вам ничего не остаётся, как включать пылесос и обзванивать клиентов. Главное-сжать зубы.
людмила голдабина
Да . И , если это третья квартира. То вы должны быть в шоколаде. Сдавайте, гасите рассрочку.
Наталья Пономарева
А Вам то что нибудь отломится в случае развода?
Александр Копейкин
Эх! Нам бы ваши проблемы! Три квартиры - нищета полная!
Насырова Наталья
Что за мужики пошли, в одной семье муж не разрешает оплатить свадьбу падчерицы, другой без ведома жены покупает третью квартиру, а семья или зубы на полку или жена при младенце идет на работу. Ну и ну.

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