МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»

В Оренбургской области накануне Дня ракетных войск завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».
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