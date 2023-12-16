ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    нужно прикрыть все эти рынки,садоводы,,,рассадники мигрантов,,,,,,,магазинов более чем достаточно с интернет магазинами)Бастрыкин поручил...
  • Иванов
    Запускать МБР надо не по Камчатке, а по Киеву. Зачем зря тратить ракеты?Командующий РВСН ...
  • Алексей Наседкин
    Может лосиха, но точно не косуля.Жители Омска стол...

МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»

МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»

В Оренбургской области накануне Дня ракетных войск завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх