Карелия передумала: запрета на майнинг не будет

Республика Карелия отказалась от идеи ограничивать майнинг криптовалют на своей территории. Ранее регион рассматривался как один из потенциальных кандидатов на введение полного или частичного запрета из-за высокой нагрузки на энергосистему, особенно в северной части.
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