Президент США Дональд Трамп не может навязать свои условия по Украине Владимиру Путину и Си Цзиньпину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дождались - жесточайшие удары по центрам принятия решений. Убиты Главком и командующий силами БЛА. Сожжён штаб СБУ - сотня мёртвых британцев
- Sohu: Берлин в панике после резкой реакции Путина на заявления Мерца
- "Срочные новости": "Первый удар Taurus по России". Жесточайший ответ по Киеву и Берлину. Неизвестные ракеты и 400 БПЛА выжгли немецкие полигоны
Свежие комментарии